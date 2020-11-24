Ильхам Алиев: «Все храмы на территории Азербайджана- наше историческое достояние»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили 23 ноября освобожденный от армянской оккупации город Агдам.

Глава государства и первая леди побывали в исторической Агдамской мечети. Азербайджанский лидер подарил Агдамской мечети священный Коран, привезенный им из Мекки.

В своем выступлении глава государства отметил, что сегодня очень больно видеть город Агдам в разрушенном состоянии.

Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня, когда война окончилась, некоторые западные лидеры поднимают вопрос о том, что станет с христианскими храмами на освобожденных землях, выражая обеспокоенность как в беседе с ним лично, так и в официальных заявлениях.

«Пусть никто не беспокоится, в особенности лидеры западных государств, разжигающие исламофобские чувства, закрывающие глаза на осквернение исламских святынь и даже оправдывающие тех, кто их оскверняет. Они не имеют права говорить об этом, это во-первых. Во-вторых, все храмы, находящиеся на нашей территории, — наше историческое достояние.

Кто может предъявлять нам претензии? Тот, кто закрывает мечети? Или тот, кто выбросил головы убитых свиней в мусульманские мечети, будет учить нас, выражать обеспокоенность? Не нужно выражать нам никакой обеспокоенности. Все наши исторические памятники охраняются государством», — заявил президент страны.

Глава государства подчеркнул, что за время оккупации многие мечети, принадлежащие азербайджанцам, разрушены, а в некоторых содержались коровы и свиньи.

«Почему это не вызвало обеспокоенности у некоторых западных лидеров? Значит, мусульманские мечети можно осквернять, можно содержать в них коров, свиней, разрушать их. Если так, пусть так и скажут. И пусть занимаются проблемами в своих странах, а не суют нос в наши дела. Пусть никто не вмешивается в наши дела. Мы сами пришли сюда. Пришли вопреки усилиям этих стран, вопреки всем провокациям, проливая кровь и стоим на нашей земле. Пусть каждый занимается своим делом», — заявил Алиев.