Ильхам Алиев: «В ближайшие дни планируется реализация широкого экономического пакета»

«Очень широкий экономический пакет уже представлен, и в ближайшие дни он будет реализован. В то же время предложен социальный пакет, а предпринимателям будет оказана поддержка, чтобы работники смогли сохранить рабочие места.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром экономики Микаилом Джаббаровым.

По словам президента, как борьба с пандемией, так и обеспечение экономической активности, решение социальных вопросов, оказание помощи каждому гражданину отражают политику государства.

«Предложения, которые вы представили, являются широкомасштабными и учитывают интересы граждан, работающих сегодня в областях, понесших ущерб от пандемии».

«Им будет временно выплачена значительная часть заработной платы со стороны государства. В то же время, еще раз хочу сказать, что предприниматели не должны допускать сокращения работников», — подчеркнул глава государства.