Ильхам Алиев: «В ближайшие дни планируется реализация широкого экономического пакета»

«Очень широкий экономический пакет уже представлен, и в ближайшие дни он будет реализован. В то же время предложен социальный пакет, а предпринимателям будет оказана поддержка, чтобы работники смогли сохранить рабочие места.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром экономики Микаилом Джаббаровым.

По словам президента, как борьба с пандемией, так и обеспечение экономической активности, решение социальных вопросов, оказание помощи каждому гражданину отражают политику государства.

«Предложения, которые вы представили, являются широкомасштабными и учитывают интересы граждан, работающих сегодня в областях, понесших ущерб от пандемии».

«Им будет временно выплачена значительная часть заработной платы со стороны государства. В то же время, еще раз хочу сказать, что предприниматели не должны допускать сокращения работников», — подчеркнул глава государства.

| 2020-03-31T17:22:48+00:00 31 марта 2020, 17:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss