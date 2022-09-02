«Мы никогда не подстраивались под политику больших соседей. У нас всегда была своя политика, которая сформирована на международном праве, справедливости, решениях и документах международных организаций и на мудрости».

Как сообщает АПА, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в ходе выступления на тему «Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности» на 48-м Международном форуме Черноббио в Италии.

«Поэтому думаю, что мы добились успеха. Азербайджан обладает стабильной политической позицией, стабильная и наша экономика. Чтобы быть независимыми мы вложили инвестиции в экономическом плане. Иначе мы чувствовали бы себя зависимыми. Азербайджан был частью империй, мы были частью Советского Союза. Уже 30 лет как наши люди независимы, и мы хотим вечно жить независимыми. Для этого мы должны быть сильными. У нас должны быть хорошие друзья», — подчеркнул глава государства.