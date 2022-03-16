«Между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством энергетики и природных ресурсов Турции утвержден меморандум «О взаимопонимании по поставкам природного газа». Об этом говорится в подписанном сегодня, 16 марта, указе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно указу, после вступления в силу меморандума Министерство энергетики страны должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел направит уведомление правительству Турции о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.