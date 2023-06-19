Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июня принял генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса.

Как сообщает #, информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает АПА-Экономикс, 18 июня Хайсам аль-Гайс почтил память Общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил венок к его памятнику в Аллее почетного захоронения.

Затем гость в Аллее шехидов посетил могилы героических сыновей Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».