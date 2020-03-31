Ильхам Алиев: «Причиной роста динамики болезни является безответственность некоторых граждан»

«С сегодняшнего дня вступили в силу новые ограничительные правила для более эффективной борьбы с коронавирусом. Уверен, что все граждане будут соблюдать эти правила».

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, принимая министра экономики Микаила Джаббарова.

«Основной целью новых ограничительных мер является принятие более эффективных шагов в этой борьбе и снижение динамики случаев заражения. К сожалению, несмотря на все принятые государством решения и предпринятые шаги, динамика растет, и причиной этого является безответственность некоторых граждан», — добавил глава государства.

Президент отметил, что азербайджанское государство на начальном этапе благодаря осуществлению превентивных мер добилось больших успехов в борьбе с коронавирусом, и сегодня ситуация в стране более благоприятная по сравнению с другими странами:

«Но, несмотря на это, распространяются случаи заражения внутри страны. Таким образом, растет число инфицированных людей. Вчера более 60 человек заразились этим вирусом, и если так будет продолжаться и дальше, то в ближайшие дни и в ближайшие месяцы будет неизбежно широкое распространение этой болезни».

«Наша основная цель в первую очередь, безопасность граждан, их здоровье и благосостояние. Безусловно, в период пандемии Азербайджан, как и другие ответственные страны, в первую очередь, учитывает здоровье граждан. Все остальные вопросы – вопросы второй степени. В том числе вопросы, связанные с экономическим развитием. Хотя и на эти вопросы мы обязательно должны обращать должного внимания. Потому что и здоровье, и благосостояние людей – один из основных вопросов в социальной сфере Азербайджана. Все вопросы относительно здоровья граждан сегодня в Азербайджане находят свое решение, и еще раз хотел бы отметить, что основная цель – держать под контролем масштаб пандемии. Этого мы в первую очередь должны добиться. И еще раз хотел бы сказать, что здесь основной фактор – ответственность граждан», — сказал глава государства.