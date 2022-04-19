Азербайджан надеется до конца следующего года довести автомагистраль в Нахчыван до границы с Арменией. Но, к сожалению, во время брюссельской встречи премьер-министр Армении не обозначил географические координаты.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря об автомобильной дороге в Нахчыван в ходе встречи со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром в Баку.

«Одним из вопросов, которые необходимо прояснить с армянской стороной, является вопрос коммуникаций с Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой. Я имею в виду и железную, и автомобильную дорогу, потому что в связи с железной дорогой я проинформировал президента Мишеля (главу Евросовета Шарля Мишеля – ред.) о том, что на территории Азербайджана из 100 километров мы уже построили участок протяженностью 60 километров и в следующем году завершим строительство. Но, к сожалению, в Армении они даже не приступили к технико-экономическому обоснованию этой работы, а это говорит о возможной задержке процесса. Что касается автомобильной дороги, с азербайджанской стороны идут активные строительные работы, и значительная часть дороги уже построена. Мы также надеемся, что до конца следующего года, наверное, доведем автомагистраль до границы с Арменией. Но, к сожалению, во время Брюссельской встречи премьер-министр Армении не обозначил географические координаты. На встрече, состоявшейся 4 февраля посредством видеоконференции я поднял этот вопрос, но ответа не последовало. 6 апреля я вновь отметил необходимость представления географических координат дороги, но ответа не последовало. Надеемся, что в скором времени мы получим его», -сказал президент Алиев.

Комментируя итоги трехсторонних переговоров лидеров Азербайджана, Армении и главы Евросовета, состоявшихся в Брюсселе 6 марта, он назвал встречу «очень конструктивной, имевшей хорошие результаты и достижения».