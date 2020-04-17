Ильхам Алиев поручил увеличить число лиц, которым полагается 190 манатов, втрое

«Количество обратившихся за получением единовременной выплаты значительно возросло, и сейчас эти предложения, заказы широко анализируются. Должен быть обеспечен максимальный уровень прозрачности».

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на заседании в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова.

Глава государства отметил, что проблемы малообеспеченных семей должны решаться в более широком формате:

«На сегодняшний день мы предполагали, что карантинный режим продлится до 20 апреля. Но теперь он будет продлен. На начальном этапе предполагалось, что 200 тысяч человек получат помощь от государства в размере 190 манатов. Я считаю, что с учетом общей ситуации и с целью укрепления социальной защиты граждан мы должны довести число лиц, относящихся к этой категории, до 600 тысяч. То есть вместо 200 тыс. государство должно 600 тыс. человек в течение 2 месяцев ежемесячно выделять 190 манатов. Люди этой категории являются представителями малообеспеченного слоя населения».