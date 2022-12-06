Президент Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах, связанных с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира в 2023 году.

Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Кабинету Министров Азербайджана поручено разработать и осуществить план мероприятий, связанный с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира в 2023 году.

Отметим, что в соответствии с решением, принятым на внеочередном заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ, состоявшемся 31 марта 2022 года в Бурсе (Турция), азербайджанский город Шуша был избран культурной столицей тюркского мира 2023 года.