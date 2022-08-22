Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении спортсменов Азербайджанской Республики, показавших самые высокие результаты на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья, а также их тренеров и других специалистов, принимавших участие в процессе подготовки спортсменов к играм.

Как сообщает #, согласно распоряжению в связи с этим министерству молодежи и спорта выделено 10 миллионов манатов из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в Государственном бюджете на 2022 год.