Ильхам Алиев освободил от должности председателей коллегий Верховного суда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 мая подписал распоряжение об освобождении от должности председателей уголовной и гражданской коллегий Верховного суда.

Текст документа опубликован АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, Шахин Яшар оглу Юсифов освобожден от должности председателя уголовной коллегии Верховного суда по собственному желанию.

Шалала Агакерим гызы Мамедова освобождена от должности председателя гражданской коллегии Верховного суда по собственному желанию.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.