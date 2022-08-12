«Армянская сторона в очередной раз прибегла к вооруженной провокации, в результате которой погиб один военнослужащий. Да упокоит Аллах его душу и души всех наших шехидов. Но все видели и должны видеть, что кровь нашего шехида не осталась неотмщенной. Мы незамедлительно провели операцию «Возмездие», отомстив за кровь нашего шехида, серьезно наказав противоположную сторону».

Об этом 12 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал.

Отметив, что операция «Возмездие», продолжавшаяся в течение нескольких часов, была мерой наказания, глава государства подчеркнул, что кровь азербайджанских шехидов дорого обошлась врагам, и они не должны забывать об этом: «Если они все же совершат подобную провокацию, ответ будет таким же. Никто не может помешать нам, никто не может остановить нас.

Мы можем в любое время проводить любые операции на нашей земле. Просто эффективность и краткосрочность операции «Возмездие» показывает, что у нас есть сила, в то же время мы не хотим новой войны. Потому что вторая Карабахская война показала нашу силу, и мы добились желаемого военным, а затем военно-политическим путем. Мы воплотим и другие наши мечты, когда придет время».

Сказав, что определение в нашей повестке дня тактических и стратегических шагов — это реальность, глава государства отметил: «Уверен, что Армения также знает, что мы знаем, когда что нужно делать, и делаем то, о чем говорим. Мы неоднократно предупреждали Армению, чтобы они не играли с огнем, вели себя хорошо, принимали новые реалии и не прибегали к военным провокациям».