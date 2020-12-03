Ильхам Алиев: «ООН остается крупнейшей платформой для ответа на вызовы современности»

В 2020 году мировое сообщество столкнулось с самым крупным в истории кризисом в сфере здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с COVID-19.

Он отметил, что ООН остается крупнейшей платформой для ответа на вызовы современности.

По его словам, в мире выявлено более 60 млн случаев заболевания COVID-19, более 1 млн человек стали его жертвами. «Пандемия оказала свой разрушительный эффект на жизнь людей. Необходимо найти пути борьбы с этим кризисом», — отметил президент Азербайджана.

По его словам, пандемия усилила неравенство между людьми. «Движение неприсоединения выступает за равный доступ всех стран к медпрепаратам и вакцине против коронавируса. Надеемся, что эффективная вакцина будет доступна в ближайшее время и будет доступна всем», — заявил президент.

Президент И.Алиев выразил уверенность, что проходящая сегодня спецсессия послужит делу международного сотрудничества в борьбе с пандемией.

Отметим, заседание проводится на основе инициативы, выдвинутой президентом Азербайджана от имени стран-членов Движения неприсоединения.

5 ноября 2020 года Генеральная Ассамблея ООН на своем пленарном заседании приняла резолюцию «Специальная сессия Генеральной Ассамблеи в ответ на борьбу с пандемией коронавируса (COVID-19)».

В соответствии с резолюцией, на основе инициативы, выдвинутой президентом Азербайджана от имени стран-членов Движения неприсоединения, было принято решение о проведении 3-4 декабря текущего года специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной борьбе с COVID -19.