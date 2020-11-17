Ильхам Алиев: «Ни о каком статусе речи быть не может»

«Ни о каком статусе речи быть не может. Есть единое Азербайджанское государство. Есть многонациональное, многоконфессиональное, прогрессивное Азербайджанское государство».

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время поездки на освобожденные от оккупации территории.

«Все граждане Азербайджана, представители всех наций и религий живут нормально, в условиях доброты и мира. Так будет жить и армянский народ. У нас нет дела с армянским народом. В течение этих 44 дней в многочисленных интервью я говорил, что они наши граждане. И они увидят, что под руководством Азербайджана будут жить хорошо». «, — подчеркнул глава государства.

Глава государства отметил, что они должны избавиться от криминального, трусливого режима хунты: «Сепаратистские лидеры в Нагорном Карабахе трусливы. Их трусливость увидели армяне, проживающие там и в Армении. Столько людей дезертировали. Глава хунты прятался в бункере, даже нос не мог высунуть. А где же твоя смелость, храбрость?».