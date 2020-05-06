Ильхам Алиев назначил председателей судебных коллегий и зампреда Верховного суда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 мая подписал распоряжение о назначении председателей судебных коллегий и заместителя председателя Верховного суда.
Текст документа опубликован АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, Чингиз Искендер оглу Аскеров назначен заместителем председателя Верховного суда, Хафиз Ганбар оглу Насибов — председателем уголовной коллегии, Хагани Сайяд оглу Мамедов — административной коллегии, Кямаля Наби гызы Абиева — коммерческой коллегии, Санан Фирудин оглу Гаджиев — гражданской коллегии Верховного суда.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.