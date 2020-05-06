Ильхам Алиев назначил председателей судебных коллегий и зампреда Верховного суда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 мая подписал распоряжение о назначении  председателей судебных коллегий и заместителя председателя Верховного суда.

Текст документа опубликован АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, Чингиз Искендер оглу Аскеров назначен заместителем председателя Верховного суда, Хафиз Ганбар оглу Насибов — председателем уголовной коллегии, Хагани Сайяд оглу Мамедов — административной коллегии, Кямаля Наби гызы Абиева — коммерческой коллегии, Санан Фирудин оглу Гаджиев — гражданской коллегии Верховного суда.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

| 2020-05-06T18:18:04+00:00 6 мая 2020, 19:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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