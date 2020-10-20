Ильхам Алиев: «Наш кулак — это наше единство»

«Мы изменили статус-кво, изменили на поле боя. Сегодня, к сожалению, международное право в международных отношениях не работает. Если бы работало, четыре резолюции Совета Безопасности ООН давно бы были исполнены. Двадцать лет мы ждали, чтобы эти резолюции были исполнены. Они просто остались на бумаге».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Ильхам Алиев в очередном обращении к народу.

Глава государства сказал: «Потому что политическая воля не проявлялась. Механизм исполнения этих резолюций не был определен, и подлый враг посчитал, что может и впредь игнорировать это и после этого может топтать международное право, и впредь на наших землях совершать любые грязные действия. Мы заставили их, вот, наш кулак — это не просто кулак, разбивающий голову врага. Наш кулак — это наше единство, единство нашего народа, целенаправленная деятельность, принятие решений, резолюций, которые выгодны для нас на международной плоскости и отражают справедливость».