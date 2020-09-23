Ильхам Алиев: Начинается новый период в жизни села Балаханы

Как мы уже сообщали, 23 сентября Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству, проведенными в бакинском поселке Балаханы.

Zerkalo.az представляет некоторые моменты из беседы Президента Ильхама Алиева с жителями поселка Балаханы.

«Начинается новый период в жизни села Балаханы. Поздравляю вас по этому случаю. Вы знаете, что я уделяю особое внимание селу Балаханы. Очистка, ликвидация несколько лет назад знаменитой Балаханской мусорной свалки дали старт уже проведенным здесь экологическим работам. Потому что это создавало большие сложности для жителей Балаханы, а также оказывало негативное влияние на жителей Баку в целом».

«Это место, которое в свое время было мусорной свалкой, сейчас превратилось в красивый полигон, созданы рабочие места. Функционируют промышленный парк, мусоросжигательный завод. В то же время большая часть находящегося поблизости озера Беюкшор уже очищена и через озеро проложена дорога. Поэтому сейчас созданы хорошие возможности для передвижения».

«Все работы выполнены с большой любовью, со вкусом. Инфраструктурные проекты, канализация, созданные для комфорта людей условия, линии электропередачи, ремонт зданий, крыши, дороги, улицы, эстетический вид – все это делается с одной целью: чтобы проживающие здесь люди чувствовали себя комфортно, чтобы для них были созданы хорошие условия. Кроме того, созданы рабочие места. По предоставленной мне информации, проживающие здесь граждане привлечены к работе. Они выращивают десятки деревьев, цветов, кустарников. В то же время здесь работают люди из других мест. В целом на этих работах по благоустройству работой обеспечены около тысячи человек».