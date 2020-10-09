Ильхам Алиев: «Мы продолжим гнать врага»

«Руководство вражеской страны полностью потеряло голову. Регулярно звонит в различные страны, главам различных стран». Об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Неоднократно, по нескольку раз в день просит помощь, просит пощады, умоляет. Падает им в ноги. Унижается, чтобы пришли им на помощь. Единственный их путь спасения заключается в том, чтобы они освободили наши земли. Мы не раз об этом говорили», — сказал президент.

«Не раз им говорили — добровольно освободите наши земли. Выполните резолюции ООН. Иначе пожалеете. Вы думаете, Азербайджан смирится с этим положением? Не смирится. Я не раз говорил об этом. Но сидеть на нашей территории, отравлять наши священные земли, а потом еще предъявлять нам претензии. Посмотрите, это верх наглости».

«Мы восстановим наши земли. Мы восстановим нашу территориальную целостность. Мы продолжим гнать врага».

«Мы изгоним их до конца. Наш флаг будет поднят на всех оккупированных территориях. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Да здравствует азербайджанская армия! Карабах — это Азербайджан», — заявил президент Ильхам Алиев.