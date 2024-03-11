Казахстан и Азербайджан – это два братских государства.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на первом заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана.

Подчеркнув, что на протяжении многих веков наши народы живут в мире, братстве, сотрудничестве, независимо от общественно-политической формации, глава государства отметил: «А как два независимых государства уже более 30 лет активно взаимодействуют как в международных структурах, так и в двустороннем формате. Но в последнее время динамика наших взаимных визитов очень иллюстративна и говорит о том, что отношениям придан новый динамизм».