Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

«Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается», — отметили в Кремле.

Сообщается также, что с учетом переговоров в Баку вице-премьера РФ Алексея Оверчука рассмотрен ход работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, проводимой в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. «В этом контексте дана положительная оценка деятельности Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран», — сообщили в Кремле.

Стороны также обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Как сообщила пресс-служба Кремля, во время разговора был «затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции».

«Подтвержден взаимный настрой на продолжение укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства, продвижение взаимовыгодных проектов», — отметили в Кремле, добавив, что во время беседы «условлено о дальнейших контактах».