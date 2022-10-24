24 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после ознакомления с выставкой «Наследие Карабахского ханства» в шато Мухрани Мцхетского района выступили с заявлениями для печати.

Как сообщает #, сначала с заявлением для печати выступил премьер-министр Грузии.

Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили:

-Господин Президент.

Уважаемые друзья, гости.

Сегодня я искренне приветствую здесь Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева. Благодарю господина Президента за то, что он сегодня прибыл с визитом в Грузию.

Добрососедские отношения и стратегическое партнерство между нашими странами, в том числе повестка дня нашего сотрудничества подчеркивают важность Вашего визита. Хочу также подчеркнуть, что Ваш вклад в то, что Азербайджан и Грузия так близки, огромен. Между нашими странами существуют небывалые дружеские связи и тесные отношения. Эти отношения основаны на наших исторических связях и взаимном уважении. Я уверен, что наше сотрудничество поднимется на еще более высокий уровень во благо наших стран и народов.

Сегодня у нас состоялась очень важная встреча, мы обсудили различные вопросы и еще раз подчеркнули тесное партнерство между нашими странами. Мы обсудили процессы, происходящие в настоящее время в мире, и сошлись во мнении, что события, происходящие сегодня в Украине, должны решаться путем переговоров.

Мы также считаем, что процессы в мире должны протекать в русле мира и стабильности. Это важно и для нашего региона, и для наших народов.

Наряду с этим, мы рассмотрели ситуацию в регионе, контакты между Азербайджаном и Арменией, мирный процесс между двумя странами. Лично я и наше правительство надеемся, что мы сделаем все возможное для реализации политики мира. Добрососедские отношения в нашем регионе не противоречат никакому формату сотрудничества, мы будем это только укреплять, и уверен, что вместе мы сможем многое сделать.

Господин Президент, я также поддерживаю выдвинутую Вами в Праге инициативу по созданию формата сотрудничества на Южном Кавказе.

Мы рассмотрели экономические, энергетические, транспортные вопросы. Грузия является важной страной для Азербайджана, в то же время Азербайджан также является стратегическим партнером Грузии. Мы рассмотрели важные проекты, которые уже реализовали. Это исторические проекты — нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и Средний коридор. Реализуемые нами проекты будут продвигаться вперед и дальше, и мы намерены еще больше ускорить их.

Я хочу процитировать Вашего отца, общенационального лидера Вашей страны. Мы глубоко чтим его память. В свое время находясь в Тбилиси, Грузии, он сказал: азербайджанский и грузинский народы счастливы, что являются соседними народами. Наши предки наладили эти контакты, и сегодня наш долг — развивать это сотрудничество и передать его будущим поколениям.

Господин Президент, еще раз благодарю.