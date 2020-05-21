Ильхам Алиев: «Государство должно прийти на помощь людям, потерявшим работу в связи с коронавирусом»

Считаю, что механизм, применяемый в Азербайджане в связи с пандемией, заслуживает самой высокой оценки.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Сеймура Оруджева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Агстафинского района, а Эльчина Рзаева — в связи с назначением главой Исполнительной власти Имишлинского района.

«Учитывая ухудшение социального положения сотен тысяч людей, мы оказываем им помощь. В столь тяжелой ситуации эта помощь воодушевляет людей, а также играет свою роль в обеспечении их материальных возможностей. Мы делаем это для того, чтобы люди вышли из этой ситуации с малыми потерями. В первую очередь, работа, проделанная в борьбе с коронавирусом, заслуживает высокой оценки», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в то же время государство должно прийти на помощь и людям, потерявшим или же временно потерявшим работу в связи с коронавирусом.

По его словам, в нынешних условиях успешное развитие нашей страны в первую очередь будет обеспечено за счет ненефтяного сектора, и, конечно, развитие предпринимательства представляет еще большее значение.