Ильхам Алиев: «Без Шуши наше дело будет неполным»

«Двигаемся по всем направлениям. Нам дорога каждая пядь нашей оккупированной земли. Для меня каждое село представляет одинаковую ценность».

Как сообщает Report, об этом в интервью турецкому телеканалу A Haber сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

«Вы тоже хорошо знаете, что Шуша занимает особое место в сердцах азербайджанского народа. Это наш исторический город. Древний культурный центр. Шуша подарила азербайджанскому народу много талантливых, великих личностей. Конечно же, без Шуши наше дело будет неполным. Этот вопрос всегда был на повестке во время переговоров», — добавил президент.