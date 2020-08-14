Икер Касильяс: «Уход из «Реала» был болезненным, но это мой дом»

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс высказался о возможном возвращении в мадридский клуб.

«Ничего еще не решено, но я надеюсь, что моим следующим жизненным этапом будет «Реал». Уход оттуда был болезненным, но это мой дом.

Мы разошлись так, как распадаются семьи: ты говоришь все. Тогда были сказаны плохие вещи, некоторые слова вырвали из контекста, но с течением времени все успокаивается.

Через два или три года после того, как я ушел, мои отношения с Флорентино стали более спокойными, и он сказал мне: «Ты должен быть здесь».

В августе мы поговорим, потому что «Реал» – это мой дом и моя жизнь. Флорентино недавно позвонил мне, чтобы сделать предложение, и сейчас, когда я вернулся в Мадрид, мы обсудим его», – сказал Касильяс.

Ранее сообщалось, что испанец вернется в «Реал» и станет советником президента клуба Флорентино Переса.

Напомним, в начале августа 39-летний вратарь объявил о завершении карьеры игрока. Он является воспитанником «Реала». Касильяс провел за команду 725 матчей и покинул клуб в 2015 году. (sports.ru)