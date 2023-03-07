Совершенная вооруженная провокация армянской стороной в Карабахе на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу придала новый импульс эскалации напряженности в регионе.

Напомним, что 5 марта азербайджанскими военнослужащими была предпринята попытка остановки и проверки автомобилей армянской стороны, осуществляющих незаконные военные перевозки. Противником был открыт огонь, в результате чего твое террористов погибли, один ранен, а двое азербайджанских военных стали шехидами.

Данный теракт выявил очевидность, о которой долгое время говорил официальный Баку. А именно незаинтересованность Армении в подписании долгосрочного мира со всеми вытекающими последствиями.

Несмотря на множество видео и фото доказательств, армянская сторона с присущим ей лицемерием обвиняет в провокации Азербайджан.

Примечательно, что каждый раз, когда Баку выражает надежду на скорейшее подписание мира, Ереван прилагает все усилия для срыва переговоров.

Вспомним, как прошлый год выдался достаточно плодотворным в вопросе встреч лидеров Азербайджана и Армении на брюссельской площадке. Однако в последний момент желание Армении привлечь к обсуждению темы Францию, которая до этого отличилась принятием антиазербайджанских резолюций, поставило крест на благих намерениях Баку. Было очевидно, что Азербайджан не согласится на участие Франции, которая занимает ярко выраженную проармянскую позицию.

И вот очередная, теперь уже кровавая провокация армян, которая на продолжительное время отбросит на задний план всякие переговоры.

Данный инцидент обозначил несколько примечательных моментов, зафиксировавших дискредитацию сразу нескольких сил в регионе.

Во-первых, учитывая то обстоятельство, что провокация была совершена в зоне ответственности временно размещенных российских миротворцев, репутация РМК была окончательно подмочена.

Несмотря на неоднократные предупреждения Баку, Россия в лице РМК продолжала заигрывать с армянами, закрывая глаза на все преступные деяния.

И если до 44-дневной войны армянские агрессоры в одиночку хозяйничали на оккупированных азербайджанских землях, то сегодня они пытаются провернуть свои грязные дела под покровительством российских «миротворцев».

Второй, не менее важный момент. Дискредитировала себя и так называемая гражданская миссия ЕС в Армении, в составе которой имеются немецкие полицейские и французские жандармы. Армянские европейцы хранят гробовое молчание по поводу теракта в Карабахе. Что же они там мониторили, если армянские террористы оказались на нашей территории, а они ни слухом, ни духом? Да и вообще, что они потеряли на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу, если единственной дорогой, связывающей Карабах с Арменией, является Лачинская? Кстати, этот вопрос адресован и российским миротворцам.

То есть, вся эта мышиная возня с гражданской миссией оказалась бутафорией. Основная цель Армении заключалась в том, чтобы затащить западные силы на свою территорию и тем самым ослабить влияние России в регионе.

Вероятно, Москва, понимая это, решила вновь переманить Армению на свою сторону, задобрив ее невмешательством в армянский трафик смертоносных грузов в Карабах.

Однако, Кремль в погоне за Ереваном и незримой борьбой в регионе с Западом упустила более важный нюанс. Российские «стратеги» не учли бдительность и недооценили возможности азербайджанской армии.

Тем временем, как Запад, так и Россия высказались по поводу вышеупомянутого инцидента. И снова, как и во времена ныне покойной Минской группы ОБСЕ, с диаметрально противоположных полюсов раздаются одни и те же, удивительно идентичные призывы.

Россия и Запад, воюющие по всем фронтам из-за Украины, в армяно-азербайджанском вопросе проявляют поразительное единодушие.

А заявления все под копирку: «проявлять сдержанность», «стремиться к переговорам», «не допускать эскалации» и так далее. При этом, во всех этих обтекаемых призывах нет четкого адресата, хотя он прекрасно всем известен.

В любом случае, ни российское «миротворение», ни отрешенность гражданской миссии ЕС добром для Армении не кончится. Баку уже однажды доказал, что в вопросе территориальной целостности он не собирается ни на кого оглядываться.

Тем более, что накануне Минобороны Азербайджана предупредило, что «армянские войска должны быть полностью выведены с территории нашей страны.

В противном случае азербайджанская сторона будет вынуждена принять абсолютно необходимые меры в направлении разоружения и нейтрализации незаконных вооруженных формирований с использованием всех возможностей».

Причем, предупредила не только Ереван, но и Москву, которая также уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств в соответствии с трехсторонним соглашением от 9-10 ноября 2020 года. Таким образом, Азербайджан дает понять: игры закончились…