Игроки «Барсы» хотят возвращения Неймара

Футболисты «Барселоны» хотят, чтобы форвард «ПСЖ» Неймар вернулся в каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

Больше всего этого хотят игроки, выступавшие вместе с бразильцем за «блауграну» ранее. В целом идею поддерживает большая часть команды.

Футболисты сине-гранатовых предпочтут видеть в команде Неймара, а не нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, которого некоторые игроки «Барсы» считают слишком эксцентричным. В «Барселоне» уверены, что приход Неймара поможет им выиграть Лигу чемпионов.

Ранее появлялась информация, что Неймар приостановил переговоры о новом контракте с «ПСЖ» и сообщил «Барсе» о желании вернуться.

Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год. (sports.ru)