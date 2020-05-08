IFAB разрешила делать по 5 замен за матч

IFAB объявила о внесении временных изменений в футбольные правила.

Как сообщается на сайте организации, командам разрешат делать по 5 замен в одном матче. Решение о введении этого правила будет принимать каждая отдельная лига самостоятельно.

Однако чтобы избежать затягивания времени, клубы смогут делать замены три раза за матч и в перерыве. Если две команды будут производить замены одновременно, то это будет засчитано как одна из трех возможностей сделать перестановку за матч для каждой из них.

Неиспользованные замены можно будет использовать в дополнительное время.

Использование обратных замен запрещено.

Новое правило применимо для уже начавшихся и приостановленных турниров, которые должны завершиться до 31 декабря 2020 года. (sports.ru)