И снова Израиль выбирает Кнессет. Почему?

Под конец 2020 года внутриполитическая ситуация в Израиле нагрелась до предела. Кнессет Израиля самораспустился и на 2021 год были объявлены досрочные выборы.

Как отмечали некоторые СМИ, парламент был распущен из-за конфликта между Биньямином Нетаньяху и министром обороны Бени Ганцом, который является председателем блока Кохал-лаван. О том, какие внутриполитические события происходят в Израиле и насколько сильны позиции Нетаньяху, рассказал в интервью # израильский эксперт Юрий Бочаров.

— Какие сегодня внутриполитические процессы развиваются в Израиле? Сообщается о том, что Кнессет вновь объявил о самороспуске?

— Можно сказать, что практически два последних месяца правительство Израиля агонизировало, а не работало. Катаклизмы внутри правящей коалиции привели даже к утверждению вотума недоверия к правительству, в результате чего в предварительном чтении прошел законопроект о роспуске парламента, представленного лидером оппозиции Яиром Лапидом. Однако коалиции удалось затянуть его окончательное принятие, но в этот момент подошла вторая кризисная дата. Дело в том, что Израиль практически год просуществовал без бюджета и последний срок его принятия был 23 декабря. Но, опять же из-за проблем между основными коалиционными партнёрами — «Ликудом» и «Кахоль Лаван» — утвердить бюджет не удалось, и в Израиле были автоматически объявлены досрочные выборы. В итоге страна вновь идет на досрочные выборы, которые состоятся 23 марта 2021 года. И это уже будут четвертые выборы в Кнессет за неполных два года.

— Насколько на сегодня сильны позиции премьер министра Израиля Биньямина Нетаньяху? Сможет ли он возглавить новое правительство?

— В «Ликуде» произошли серьезные потрясения после недавнего выхода из его рядов одного из самых уважаемых депутатов и основного кандидата на лидерство в партии депутата Кнессета Гидеона Саара, который объявил о создании новой правой партии «Тиква хадаша» («Новая надежда»). И хотя по опросам общественного мнения Биньямин Нетаньяху все еще сохраняет лидерство, на посту премьер-министра его хочет видеть 34% избирателей, то Гидеона Саара уже хотят 32%. При этом лишь за две недели сосуществования, без списка и реальной программы, партия «Новая надежда» набирает 17 мандатов, в то время как «Ликуд», хоть и остаётся самой большой партией, но уже набирает лишь 29 мандатов вместо 35, что у него есть сегодня.

По всем опросам общественного мнения на сегодняшний день Биньямину Нетаньяху не удастся сформировать свое правое правительство с поддержкой ультроортодоксальных партий. Теоретически существует возможность правительства под управлением Гидеона Саара. Но стоит помнить, что избирательная кампания в Израиле еще не началась. Сегодня партия «Кахоль Лаван» под управлением Бени Ганца практически исчезла с политической арены, но на ее месте возникло уже шесть новых партий.

Поэтому, как и всегда в Израиле, никто не может четко предположить, что будет завтра, а тем более на политической сцене. Подождём развития событий. Ведь только 4 февраля последний срок регистрации партийных списков кандидатов в депутаты и только тогда мы увидим, кто и с кем идет на эти выборы и под каким лозунгом. И только тогда можно будет понимать, какой может быть расклад в Кнессете и кто на что может претендовать.

— С чем связано, что парламент Израиля не смог договориться? Какие внешние факторы влияют на этот процесс?

— Созданное полгода назад правительство Израиля было явно искусственным формированием, нерассчитанным на долгую жизнь. И хотя было сказано много громких слов об ответственности правительства за народ в период пандемии, основная задача Биньямина Нетаньяху была в замораживании, а может быть и полной отмене грядущего судебного разбирательства над ним. В этой связи он попытался изменить в законодательном порядке и структуру назначения судей в БАГАЦ, генерального прокурора и ряда других назначений в правоохранительных органах. В принципе это в итоге и привело к кризису в отношениях с партией «Кахоль Лаван» и роспуску Кнессета.

На внутреннюю политику Израиля очень слабо влияют внешние силы. Все проблемы в коалиции и правительстве происходят из-за внутренних противоречий. Еще ни одна демонстрация в Израиле под окнами премьер-министра не привела к смене правительства, а вот внутренние противоречия постоянно меняют здесь власть.