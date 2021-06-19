Это очень показательная история. Бывшему менеджеру шведской дочерней компании канадской Bombardier Transportation предъявлено официальное обвинение в том, что он заплатил откат азербайджанским чиновникам за контракт, заключенный с Министерством транспорта Азербайджана в 2013 году.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на шведские СМИ, Томас Бимер обвиняется в получении взяток в особо отягчающих обстоятельствах и вскоре предстанет перед судом. Прокуроры сообщают, что в контракте на 350 миллионов долларов, предусматривающем установку систем сигнализации на железных дорогах в Азербайджане, «по крайней мере, одному руководителю среднего звена железных дорог» было выплачено 100 миллионов долларов взятки. «Томас Бимер был руководителем отдела, отвечающего за этот проект в компании. Мы считаем, что ему было известно о том, что компания Bombardier вступила в сделку с заказчиками в Азербайджане», — сказал журналистам прокурор Стаффан Эдлунд.

Сообщается, что чиновник Азербайджанских железных дорог, получивший откат в 100 миллионов долларов, также представлял местную компанию под названием Trans Signal Communication (TSR). Эта компания совместно со шведским представительством Bombardier выиграла тендер, объявленный Министерством транспорта. Согласно материалам уголовного дела, поданным в Стокгольмский окружной суд, TSR и Bombardier Sweden подделали тендер таким образом, чтобы Bombardier Sweden смогла его выиграть.

Как напоминает haqqin.az , во время этой коррупционной сделки Азербайджанские железные дороги являлись одной из структур тогдашнего Министерства транспорта. Железные дороги возглавлял Ариф Аскеров, который также имел статус заместителя министра транспорта, то есть — Зии Мамедова. Согласно договору с Министерством транспорта, компания Bombadier должна была осуществить установку системы сигнализации железной дороги Баку — Беюк Кесик. На основании этой коррупционной сделки 46 единиц сигнального оборудования было отправлено непосредственно в Азербайджан, но деньги были переведены какой-то компании, зарегистрированной в Лондоне, не имеющей ни офиса, ни адреса, ни номера телефона. Так, оборудование сигнализации Ebilock-950 сначала было продано офшорной компании Multiserv Overseas, зарегистрированной в Лондоне, а затем эта компания перепродала оборудование в Азербайджан в 5,5 раз дороже. Благодаря этой схеме азербайджанские чиновники получили откат на общую сумму около 100 миллионов долларов.

Основным лицом, проводившим переговоры с компанией от имени правительства Азербайджана, был бывший министр транспорта Зия Мамедов. Его имя упоминается в документах, конфискованных у шведского офиса Bombardier во время обыска.

По версии следствия, азербайджанские чиновники получали взятки от шведского отделения транспортной компании в обмен на заключение контрактов. Эта скандальная коррупционная сделка была раскрыта через несколько лет после заключения контракта международной группой журналистов-расследователей, в которую также вошли шведские СМИ. В 2017 году генеральный директор компании Пьер Бодуэн был вынужден уйти в отставку, хотя не было никаких доказательств участия канадского головного офиса Bombardier в этой сделке.

Компания Trans Signal Communication, фигурирующая в коррупционной схеме Bombardier и бывшего руководства Министерства транспорта Азербайджана, в августе 2019 года объявила о своей «добровольной ликвидации». Доля компании в контракте на 340 миллионов долларов с Bombardier составляла около 40 миллионов долларов. При этом, ООО Trans Signal Communication было учреждено в 2008 году в селе Беюк Бахманлы в Физулинском районе Эльханом Алиевым. Юридический адрес компании – квартира в поселке Локбатан в Гарадагском районе Баку. В этой квартире были также зарегистрированы ООО Meqabayt, ООО Genser-Panel, ООО Real-Biznes-R, ООО Universal-2009, ООО Simurq 2009, ООО Titan 2009 и ООО DİA-A. Названия некоторых этих компаний проходят в некоторых государственных тендерах.

То есть, тут прямо как в известном монологе Геннадия Хазанова «О милиции». «Вот был случай… В упор, среди бела дня застрелили одного банкира. Киллера схватили на месте. Он признался сразу. Так и сказал — это заказное убийство. Его отпустили, конечно, они всё равно все нераскрываемые… Нет доказательств! То есть знаем — кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съёмки скрытой камерой, показания свидетелей… Доказать ничего не можем. Знаем куда ведут нити…, и знаем к кому — по именам. Вы их тоже всех хорошо знаете… Вот ещё случай… Один высокопоставленный чиновник теряет большую сумму казенных денег. Даже скажу точнее: один ОЧЕНЬ высокопоставленный чиновник теряет ОЧЕНЬ большую сумму ОЧЕНЬ казенных денег. Кстати, недалеко от Министерства внутренних дел. Что смутило сразу? Деньги он теряет в Москве, а находит их в Цюрихе. Потерял он их на улице, а нашли их в банке. Потерял он их в девяносто шестом году, а счёт в банке открыт в девяносто третьем. Не за что зацепиться…», — читал свой блестящий монолог Хазанов в 1998 году.

Сейчас на дворе 2021 год, и речь идет не о России, а об Азербайджане. Но до чего же похожа наша реальность с тем, что высмеивал прекрасный артист?! Вот реально, соответствующие структуры в нашей стране, даже после огромного числа фактов коррупции со стороны Зии Мамедова, о которых кричат за пределами Азербайджана, делают вид, что «зацепиться не за что». Парадокс, но до сих пор не возбуждено уголовное дело против экс-министра транспорта!

А ведь, говорю об этом с уверенностью, возбуждение этого уголовного дела, а далее посадка З.Мамедова а также всех его компаньонов, будет с большим одобрением встречена в обществе. Он имеет давнюю и устоявшуюся репутацию коррупционера. И все утверждения экс-министра о том, что в настоящее время он «зарабатывает на жизнь содержанием мелкого рогатого скота», звучат просто издевательски. Впрочем, дело ведь не столько в З.Мамедове, сколько в совершенно иной, простой и очевидной истине. Которая состоит в том, что у нынешнего руководства Азербайджана, у президента Ильхама Алиева есть карт-бланш от общества на осуществление самых революционных, кардинальных перемен в стране. Включая посадки всех бывших и нынешних олигархов. Именно поэтому, как мне лично кажется, арест всех тех, кто погряз в коррупционных схемах, является делом времени.