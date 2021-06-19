Это очень показательная история. Бывшему менеджеру шведской дочерней компании канадской Bombardier Transportation предъявлено официальное обвинение в том, что он заплатил откат азербайджанским чиновникам за контракт, заключенный с Министерством транспорта Азербайджана в 2013 году.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на шведские СМИ, Томас Бимер обвиняется в получении взяток в особо отягчающих обстоятельствах и вскоре предстанет перед судом. Прокуроры сообщают, что в контракте на 350 миллионов долларов, предусматривающем установку систем сигнализации на железных дорогах в Азербайджане, «по крайней мере, одному руководителю среднего звена железных дорог» было выплачено 100 миллионов долларов взятки. «Томас Бимер был руководителем отдела, отвечающего за этот проект в компании. Мы считаем, что ему было известно о том, что компания Bombardier вступила в сделку с заказчиками в Азербайджане», — сказал журналистам прокурор Стаффан Эдлунд.
Сообщается, что чиновник Азербайджанских железных дорог, получивший откат в 100 миллионов долларов, также представлял местную компанию под названием Trans Signal Communication (TSR). Эта компания совместно со шведским представительством Bombardier выиграла тендер, объявленный Министерством транспорта. Согласно материалам уголовного дела, поданным в Стокгольмский окружной суд, TSR и Bombardier Sweden подделали тендер таким образом, чтобы Bombardier Sweden смогла его выиграть.
Как напоминает haqqin.az, во время этой коррупционной сделки Азербайджанские железные дороги являлись одной из структур тогдашнего Министерства транспорта. Железные дороги возглавлял Ариф Аскеров, который также имел статус заместителя министра транспорта, то есть — Зии Мамедова. Согласно договору с Министерством транспорта, компания Bombadier должна была осуществить установку системы сигнализации железной дороги Баку — Беюк Кесик. На основании этой коррупционной сделки 46 единиц сигнального оборудования было отправлено непосредственно в Азербайджан, но деньги были переведены какой-то компании, зарегистрированной в Лондоне, не имеющей ни офиса, ни адреса, ни номера телефона. Так, оборудование сигнализации Ebilock-950 сначала было продано офшорной компании Multiserv Overseas, зарегистрированной в Лондоне, а затем эта компания перепродала оборудование в Азербайджан в 5,5 раз дороже. Благодаря этой схеме азербайджанские чиновники получили откат на общую сумму около 100 миллионов долларов.
Основным лицом, проводившим переговоры с компанией от имени правительства Азербайджана, был бывший министр транспорта Зия Мамедов. Его имя упоминается в документах, конфискованных у шведского офиса Bombardier во время обыска.
По версии следствия, азербайджанские чиновники получали взятки от шведского отделения транспортной компании в обмен на заключение контрактов. Эта скандальная коррупционная сделка была раскрыта через несколько лет после заключения контракта международной группой журналистов-расследователей, в которую также вошли шведские СМИ. В 2017 году генеральный директор компании Пьер Бодуэн был вынужден уйти в отставку, хотя не было никаких доказательств участия канадского головного офиса Bombardier в этой сделке.
Компания Trans Signal Communication, фигурирующая в коррупционной схеме Bombardier и бывшего руководства Министерства транспорта Азербайджана, в августе 2019 года объявила о своей «добровольной ликвидации». Доля компании в контракте на 340 миллионов долларов с Bombardier составляла около 40 миллионов долларов. При этом, ООО Trans Signal Communication было учреждено в 2008 году в селе Беюк Бахманлы в Физулинском районе Эльханом Алиевым. Юридический адрес компании – квартира в поселке Локбатан в Гарадагском районе Баку. В этой квартире были также зарегистрированы ООО Meqabayt, ООО Genser-Panel, ООО Real-Biznes-R, ООО Universal-2009, ООО Simurq 2009, ООО Titan 2009 и ООО DİA-A. Названия некоторых этих компаний проходят в некоторых государственных тендерах.
То есть, тут прямо как в известном монологе Геннадия Хазанова «О милиции». «Вот был случай… В упор, среди бела дня застрелили одного банкира. Киллера схватили на месте. Он признался сразу. Так и сказал — это заказное убийство. Его отпустили, конечно, они всё равно все нераскрываемые… Нет доказательств! То есть знаем — кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съёмки скрытой камерой, показания свидетелей… Доказать ничего не можем. Знаем куда ведут нити…, и знаем к кому — по именам. Вы их тоже всех хорошо знаете… Вот ещё случай… Один высокопоставленный чиновник теряет большую сумму казенных денег. Даже скажу точнее: один ОЧЕНЬ высокопоставленный чиновник теряет ОЧЕНЬ большую сумму ОЧЕНЬ казенных денег. Кстати, недалеко от Министерства внутренних дел. Что смутило сразу? Деньги он теряет в Москве, а находит их в Цюрихе. Потерял он их на улице, а нашли их в банке. Потерял он их в девяносто шестом году, а счёт в банке открыт в девяносто третьем. Не за что зацепиться…», — читал свой блестящий монолог Хазанов в 1998 году.
Сейчас на дворе 2021 год, и речь идет не о России, а об Азербайджане. Но до чего же похожа наша реальность с тем, что высмеивал прекрасный артист?! Вот реально, соответствующие структуры в нашей стране, даже после огромного числа фактов коррупции со стороны Зии Мамедова, о которых кричат за пределами Азербайджана, делают вид, что «зацепиться не за что». Парадокс, но до сих пор не возбуждено уголовное дело против экс-министра транспорта!
А ведь, говорю об этом с уверенностью, возбуждение этого уголовного дела, а далее посадка З.Мамедова а также всех его компаньонов, будет с большим одобрением встречена в обществе. Он имеет давнюю и устоявшуюся репутацию коррупционера. И все утверждения экс-министра о том, что в настоящее время он «зарабатывает на жизнь содержанием мелкого рогатого скота», звучат просто издевательски. Впрочем, дело ведь не столько в З.Мамедове, сколько в совершенно иной, простой и очевидной истине. Которая состоит в том, что у нынешнего руководства Азербайджана, у президента Ильхама Алиева есть карт-бланш от общества на осуществление самых революционных, кардинальных перемен в стране. Включая посадки всех бывших и нынешних олигархов. Именно поэтому, как мне лично кажется, арест всех тех, кто погряз в коррупционных схемах, является делом времени.