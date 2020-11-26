И.о. главы Пентагона находится на Ближнем Востоке

Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер находится с визитом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минобороны США.

Это первая зарубежная поездка Миллера с тех пор, как он возглавил Пентагон.

Согласно сообщению, Миллер намерен встретиться с военнослужащими США, расквартированными в регионе, их командованием и «лидерами принимающих стран».

«Будут обсуждаться интересы и приоритеты в области безопасности, борьба с насильственным экстремизмом и пагубными действиями, которые угрожают суверенитету и стабильности региона», — говорится в сообщении.