На фоне информации о том, что Франция намерена вооружать армянскую армию с прицелом на замену России в случае вывода российской военной базы из Гюмри более 170 депутатов французского парламента призвали своего президента и Совет безопасности ООН «восстановить право армян Карабаха на самоопределение».

Свое обращение французские депутаты называют «криком тревоги тех, кто не хочет молчать перед лицом запланированного конца самоопределяющейся Нагорно-Карабахской Республики и рисков резни, которым подвергается армянское население этой территории».

Обращаясь к президенту Французской Республики, депутаты подчеркивают, что Франция может и должна вмешаться во внутренние дела Азербайджана. Ведь Франция вроде бы признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион. А значит обращение французских депутатов является напрямую вмешательством во внутренние дела Азербайджана.

И свой призыв французские депутаты объясняют тем, что армяне как Армении, так и Карабаха не только воплощают демократические ценности в регионе, но и взяли на себя роль авангарда общехристианской культуры. Если продолжить эту мысль, то можно легко прийти к выводу о том, что французские парламентарии намекают на то, что армяне «защищают христианскую Европу от варваров-мусульман». «Всесторонняя забота» Франции об общехристианской культуре очень наглядно проявляется в этой стране, чьи СМИ публикуют карикатуры, оскорбляющиt ислам и пророка Мухаммеда, что вне всякого сомнения демонстрирует степень нетерпимости французов к мусульманской религии.

Французские колонизаторы в 1954-1962 годах уничтожили 1,5 миллиона человек в Алжире, однако этот факт не смущает президента Франции Эммануэля Макрона заявлять, что ислам угрожает его стране.

А сейчас через обращение депутатов Франция требует от СБ ООН международный мандат для «обеспечения безопасности» карабахских армян. Миротворческая миссия Франции имеет печальный опыт в Мали, но неугомонный галльский петух все же решил прокукарекать миру об обратном, требуя от СБ ООН не более и не менее принятия резолюции, которая «восстановит принцип права на самоопределение армян Карабаха».

Французские депутаты почему-то забыли позорное дипломатическое поражение своей страны в декабре прошлого года в СБ ООН, когда попыталось принять проармянское заявление по ситуации на Лачинской дороге. Франция наивно полагала, что протащит проармянское заявление в СБ ООН, а затем в качестве следующего шага превратит его в резолюцию против Азербайджана. В конечном итоге благодаря стараниям азербайджанской дипломатии текст заявления стал де-факто проазербайджанским, так что официальный Париж вовсе отказался от документа.

Несмотря на это Франция продолжает свои геополитические игры на Южном Кавказе, не понимая, что с каждым таким шагом она все больше изолируется от региона, одновременно попадая в нелепую ситуацию перед международной общественностью и азербайджанским народом.

Общественности Азербайджана не в новинку факт того, что Франция демонстрирует открытую проармянскую позицию. Но при этом сами французские политики предпочитают забывать, что их открытая поддержка карабахских сепаратистов бьет по им самим.

Франция заявляет о поддержке карабахских сепаратистов и ищет возможности для ввода своих представителей на азербайджанскую территорию под предлогом «миротворческой миссии». Хотя если французские депутаты ратуют за «самоопределение» карабахских армян, то что же мешает им заявить о поддержке коренного населения Корсики в их стремлении получить независимость от Франции?