«Век живи, век учись», — гласит русская пословица. Хотя, после сегодняшней «шокотерапии» автор этих строк усомнился в том, что она имеет русскую этимологию.

И дело не в самой пословице, а в том, что я узнал «совершенно секретную» информацию. Впрочем, все по -порядку.

Армянский автор Арцруни разродился обширной статьей, некоторые выдержки из которой мы приводим.

«24 мая Россия, как и другие славянские страны, отмечает День славянской письменности и культуры, который был учрежден в честь просветителей и проповедников христианства, составителей славянской азбуки, заложивших фундамент славянской письменности, равноапостольных Святых Кирилла и Мефодия.

В научных кругах обсуждаются различные мнения о национальной принадлежности Кирилла и Мефодия – говорят как об их болгарском происхождении, так и о греческом.

Однако, мало кому известно, что есть и версия об армянских корнях двух святых братьев. Кандидат философских наук доцент Л.В. Арутюнян в статье «Армянский след происхождения солунских братьев» попытался доказать, что создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий имеют армянские корни».

Ну что же, поздравляю вас, русские, которые на проверку оказались вовсе не русскими. И не смейте возражать: сам Арутюнян попытался доказать, что Кирилл и Мефодий были армянами.

Кстати, почему попытался? Филипп Киркоров имеет болгарские корни? Имеет. Отец – армянин? Армянин. Какие же русским еще нужны доказательства?

Все же жаль Кирилла и Мефодия. Всю свою сознательную жизнь создавали русский алфавит, а спустя века он оказался чуть ли не армянским. Наверняка, на их пытливость ума в области словесности свое влияние оказал Месроп Маштоц, укравший эфиопский алфавит.

Впрочем, Кириллу и Мефодию на том свете особо расстраиваться не стоит. Куда уж им по сравнению с Клеопатрой, которая никак не может доказать, что она не армянка.

Но это на том свете. А на этом хаи могут замахнуться на Японию. А почему бы и нет? Больной фантазии предела и границ нет…