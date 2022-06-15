Израиль и Европейский союз подписали соглашение об экспорте израильского газа в Европу, передает ТАСС.

Подписание документа состоялось сегодня, 15 июня, в рамках последнего дня визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Израиль.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги во время совместной пресс-конференции с израильским коллегой Нафтали Беннетом заявил, что поставки природного газа из восточного Средиземноморья помогут снизить зависимость Европы от России в энергетической сфере. Пресс-служба израильского премьера позднее уточнила, что на встрече обсуждалась возможность поставок природного газа в Европу через Египет.