Хуситы снова атаковали Саудовскую Аравию

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии сбили в субботу баллистическую ракету, запущенную сторонниками йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) по объектам саудовского приграничного города Наджран, есть пострадавшие. Об этом, как передает Саудовское агентство печати, говорится в заявлении официального представителя аравийской коалиции под руководством Эр-Рияда полковника Турки аль-Малики.

По его данным, силы аравийской коалиции утром в субботу успешно перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную хуситами с территории йеменской провинции Саада, граничащей с Саудовской Аравией.

«Мирные жители получили небольшие ранения в результате попадания обломков перехваченной баллистической ракеты», — добавил аль-Малики.

| 2020-06-13T19:31:31+04:00 13 июня 2020, 19:35|12345 (Пока оценок нет)
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