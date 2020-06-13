Хуситы снова атаковали Саудовскую Аравию

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии сбили в субботу баллистическую ракету, запущенную сторонниками йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) по объектам саудовского приграничного города Наджран, есть пострадавшие. Об этом, как передает Саудовское агентство печати, говорится в заявлении официального представителя аравийской коалиции под руководством Эр-Рияда полковника Турки аль-Малики.

По его данным, силы аравийской коалиции утром в субботу успешно перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную хуситами с территории йеменской провинции Саада, граничащей с Саудовской Аравией.

«Мирные жители получили небольшие ранения в результате попадания обломков перехваченной баллистической ракеты», — добавил аль-Малики.