Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар принял участие в испытаниях отечественной торпеды AKYA, запущенной с подводной лодки TCG Preveze при помощи турецкой системы управления огнем MÜREN, сообщает Анадолу.

Глава оборонного ведомства Турции вместе с начальником Генштаба Яшаром Гюлером прибыл на базу ВМС «Гельджук», где на борту подлодки TCG Preveze отбыл в район военных учений.

Хулуси Акар лично осуществил успешный запуск торпеды турецкой разработки.

Министр поблагодарил представителей компании ROKETSAN и специалистов TÜBİTAK, участвовавших в реализации оборонного проекта. Акар подчеркнул значимость подводных лодок для мощи ВМС Турции.

«Турция выступает за мир в акваториях всех морей, омывающих ее берега: в том числе Эгейского, Средиземного и Черного. Все противоречия должны решаться путем диалога. Вместе с тем, очень важно формировать достаточную оборонную мощь, что позволяет сдерживать и упреждать любые нападки противников. Мы продолжим курс на дальнейшее укрепление вооруженных сил Турции», — заверил министр.

По его словам, для каждой страны очень важно минимизировать зависимость от внешних поставок вооружения и технологий.

«Оборонпром Турции достиг такого уровня, при котором осуществляется серийное производство широкого ассортимента продукции военного назначения: от легкого вооружения до САУ, от ударных БПЛА до вертолетов ATAK и военных судов», — отметил Акар.