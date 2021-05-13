Хулуси Акар посоветовал обвиняющим Турцию взглянуть на карты

Соседней Греции следует отказаться от провокаций, языка угроз и лживых, ошибочных заявлений.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Тем, кто обвиняет Турцию в «экспансионизме», следует взглянуть на карты периода 1821-2020 годов и увидеть, кто настоящий экспансионист. Это крайне ошибочные, лживые заявления и провокации, несовместимые с добрососедскими отношениями и международным правом», — отметил глава ведомства.

Далее министр прокомментировал ситуацию в Восточном Средиземноморье и на Кипре.

«Турция приложит все усилия для того, чтобы защитить права братьев и свои собственные права в регионе Средиземного моря и на Кипре. Анкара выступает за диалог, закон и добрососедские отношения, но никогда не позволяла попирать свои права ни на Кипре, ни в регионе Эгейского моря, ни в регионе Восточного Средиземноморья», — отметил Акар.

По словам министра, уступок по этому вопросу от Анкары ждать не следует.

Далее Акар коснулся отношений между Турцией и Египтом и отметил, что они улучшаются.

По словам главы турецкого оборонного ведомства, Анкару и Каир связывают глубокие исторические связи и общие ценности.

«Улучшение турецко-египетских отношений пойдет на пользу обеим сторонам. Следует понимать, что отношения между Турцией, Ливией и Египтом принесут значительную пользу странам», — подчеркнул Акар.

Кроме того, министр коснулся вопроса закупки Анкарой российских систем ЗРК С-400.

По словам главы ведомства, единственная цель Турции — дать всем понять, что у страны и народа есть системы противовоздушной и противоракетной обороны.

«С-400 — система, которую можно использовать в случае ракетных обстрелов и воздушных ударов. С-400 — не наступательный комплекс. Эти системы сами по себе не способны угрожать кому-либо. Они не представляют риска, угрозы или опасности для кого-либо», — добавил Акар.​​​​​​​