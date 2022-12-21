Глава Минобороны Турции Хулуси Акар обвинил в среду Грецию в проведении враждебной политики в отношении Анкары и нарушении базовых принципов НАТО, куда входят обе страны.

Об этом Акар заявил на встрече глав Минобороны Турции, Азербайджана и Грузии в турецком городе Кайсери.

«К сожалению, наш сосед — Греция — продолжает провокационные действия, агрессивную и экспансионистскую политику, ведущую к дестабилизации. Мы ежедневно становимся свидетелями новых провокаций, последний пример тому — захват радаром греческой стороны наших самолетов, участвовавших в учениях НАТО и не имевших оружия на борту», — сказал Акар.

По данным Минобороны Турции, очередной, одиннадцатый с начала года случай перехвата Грецией турецких военных самолетов произошел 19 декабря в воздушном пространстве над Эгейским морем, где проходили плановые учения НАТО.

При этом, как отмечают в Анкаре, греческая сторона была своевременно информирована о маневрах. ВВС Турции, как сообщается, «дали необходимый ответ» на действия Греции.