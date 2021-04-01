Хулуси Акар и Ллойд Остин провели телефонный разговор

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает в четверг оборонное ведомство Турции.

Главы ведомств обсудили тему безопасности в регионе и возможности двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

«Хулуси Акар и Ллойд Остин отметили значимость стратегических связей Турции и США, подчеркнув необходимость урегулирования всех проблем в духе партнерства и союзничества. Стороны вновь подчеркнули значимость продвижения сотрудничества и тесной координации шагов двух стран в оборонной сфере», — говорится в сообщении.

Хулуси Акар поздравил Ллойда Остина с назначением на должность главы Пентагона. (Агентство Анадолу)