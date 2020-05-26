Хроника АДР в интерактиве: Музей истории Азербайджана готовит новшества

Азербайджан на пороге празднования 102-ой годовщины со дня образования первого демократического государства на мусульманском Востоке.

История азербайджанского государства, начиная с древнейших времен, бережно хранится в Музее истории. Здесь же хранятся все экспонаты, относящиеся к периоду АДР — различные ордена и медали, стенографические отчеты, денежные купюры, печать Бакинского государственного университета – детища АДР и мн. др.

Один из самых ценных экспонатов периода АДР — флаг, сшитый руками супруги председателя Национального совета АДР Мамед Эмина Расулзаде – Ванды.

В интервью # ученый секретарь Национального музея истории Азербайджана Фархад Джаббаров рассказал, что этот флаг является частью постоянной экспозиции, посвященной периоду АДР.

Он отметил, что азербайджанский дипломат Рамиз Абуталыбов, долгое время работавший в ЮНЕСКО и тесно контактировавший с представителями азербайджанской эмиграции, передал музею депутатский значок Алимардан-бека Топчибашева, подаренный ему сыном председателя парламента АДР.

Другой ценный экспонат музей получил в дар от государства. Это текст декларации независимости АДР на азербайджанском и французском языках, также найденный и выкупленный за пределами страны.

«Текст декларации уникальный, там провозглашаются все принципы, на основе которых действовала АДР, включая права женщин, избирателей, и т.д. По распоряжению президента эти ценные экспонаты были подарены нашему музею», — говорит Ф.Джаббаров.

В 1919 году в честь первой годовщины АДР художник Азим Азимзаде сделал художественное оформление декларации независимости. Этот вариант долгое время хранился в фондах музея, пока не был обнаружен сотрудниками. Теперь и он украшает одну из главных экспозиций музея, посвященную АДР.

По словам Ф.Джаббарова, сбор материалов по истории АДР продолжается по сей день.

Ежегодно в День Республики 28 мая Музей Истории Азербайджана устраивал масштабную выставку, но в этом году, в связи с ремонтными работами и созданием новой экспозиции к 100-летию музея, главное хранилище истории нашего государства взяло тайм аут.

«В Музее идет ремонт и готовится новая экспозиция, которую мы представим ближе к осени. Разумеется, там будет отражена и история АДР, и она будет представлена в нескольких залах», — рассказывает ученый.

Говоря о новшествах музея, он отметил интерактивность, которая, в том числе, коснется и экспозиции, посвященной АДР.

«Мы готовим познавательные информационные ролики об отдельных моментах истории АДР. Уверен, что данные интерактивные панели на трех языках – азербайджанском, русском и английском, будут с интересном восприняты нашими посетителями», — говорит Ф.Джаббаров.

За 10 лет музей пополнился множеством новых экспонатов, которые также займут свое место в новой экспозиции.

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию музея, запланировано на осень.

«Это будет масштабное событие, ожидаем, что оно состоится в ноябре. Приглашены директора ведущих музеев мира, другие почетные гости. Надеюсь, что волна пандемии начнет угасать, и мы уложимся в ранее запланированный график», — резюмировал Ф.Джаббаров.