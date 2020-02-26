Хороший пример для азербайджанского календаря

25 февраля, в связи с Днем советской оккупации, на правительственных зданиях Грузии наполовину спустили государственные флаги. Именно в этот день в 1921 году российская большевистская Красная армия установила контроль над Тбилиси.

День советской оккупации в Грузии официально отмечается после того, как в 2010 году парламент единогласно принял постановление, предписывающее правительству организовывать различные мемориальные мероприятия каждое 25 февраля в память о сотнях тысяч жертв политических репрессий коммунистического оккупационного режима, сообщает Civil.ge.

В этот день президент Саломе Зурабишвили прибыла в Национальную академию обороны Грузии в Гори, возложила венок к Мемориалу генералу Георгию Квинитадзе и погибшим в 1921 году борцам за свободу и независимость Грузии и обратилась к курсантам училища.

«25 февраля был именно таким днем в 1921 году, когда вражеская армия входила в Тбилиси. Это было концом той борьбы, в которой достойно участвовали ваши предшественники в Коджори и Табахмела. Та борьба закончилась в тот день, но война пока не завершена. Эта война продолжилась после 1921 года», — сказала президент юнкерам, обучающимся в академии.

11-я Красная армия захватила столицу Грузии после нескольких дней ожесточенных боев. Большевики свергли демократическое правительство, положив конец недолгой государственности страны.

Примечательно, что 7 мая 1920 года Советская Россия де-юре признала Грузинскую Демократическую Республику в соответствии с Московским договором.

В 99-ю годовщину советизации страны были также слышны сожаления о том, что страна сталкивается теперь с российским вмешательством в суверенные дела Грузии, что отголоски советского менталитета и мифы, связанные с этой датой, все еще бытуют в обществе, передает «Эхо Кавказа».

Советская – нет, но российская оккупация продолжается. Эту мысль 25 февраля оглашали большинство представителей политической элиты Грузии. С утра они начали приходить к мемориалу юнкеров, которые пали в бою на подступах к Тбилиси в феврале 1921-го.

Ираклий Сесиашвили, глава парламентского комитета по обороне и безопасности, стоя у мемориала в Табахмела, провел историческую параллель между СССР и нынешней Россией: «Спустя почти век нам приходится бороться за то, чтобы Россия осуществила деоккупацию. Но, в отличие от 1921 года, эта страна состоялась, рядом с ней стоит цивилизованный мир, международное сообщество, и правда на нашей стороне».

К таким же параллелям прибегли и представители оппозиционной «Европейской Грузии». В тбилисский парк имени Первой республики они принесли мемориальную доску, на которой были изображены депутаты Первой республики, расстрелянные советской властью. Депутат Серги Капанадзе напомнил обществу, что правительство Первой республики было вынуждено эмигрировать. Тяжелая судьба настигла и тех, кто стояли у истоков молодого прогрессивного для своего времени и демократичного государства. Ведь в Учредительное собрание входили пять женщин, и среди 110 членов-основателей были представлены все национальности и религиозные общины, проживающие в Грузии. Как рассказал Серги Капанадзе, «это учредительное собрание (Первой республики) было многоэтническим. В него входили абхазы, осетины, армяне, немцы, также мусульмане, были русские, то есть представлено было все общество. Кроме того, собрание было многопартийным. И эту многоэтническую, многопартийную ассамблею Россия в лице Советского Союза уничтожила, страну оккупировала. Это пример того, что нам нужно хорошо помнить, как Россия может изменить страну после аннексии и оккупации. И ни одно поколение не должно забыть то, что тогда сделала Россия в отношении Грузии».

О том, что Тбилиси может рассчитывать на поддержку США, с утра сообщило посольство США, обнародовав в связи с Днем советской оккупации пост на странице Facebook: «Сегодня, спустя 99 лет с начала советской оккупации, США рядом с Грузией для защиты приобретенных тяжелой борьбой суверенитета и территориальной целостности».

Азербайджан пережил аналогичные события в 1920 году, но почему-то оценки этого события — низложения АДР и навязывания АзССР — в календаре республики нет.

Известно, что до Грузии и Армении, 27 апреля 1920 г. части этой самой 11-й Армии РККА перешли границу АДР и 28 апреля вошли в Баку. АДР прекратила существование, и была провозглашена Азербайджанская Социалистическая Советская Республика. Вот вам и дата, которую можно объявить Днем советской оккупации независимого Азербайджана. Никто красных не звал и не ждал. Республика существовала самостоятельно уже два года. Причем, сохранялись межнациональный мир и равноправие. В армии, в правительстве, в государственных структурах продолжали служить те же люди, что и при царе, без каких-либо притеснений в правах. Сохранялось и языковое разнообразие, делопроизводство велось и на русском, и на азербайджанском. Так что, никакой путаницы в формулировках – именно большевистская оккупация после низложения законного демократического правительства. И обозначение этой даты в календаре под собственным именем упредит и все будущие попытки пересмотра сути тех исторических событий.