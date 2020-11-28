«Хочешь выжить в джунглях, иногда нужно показывать зубы даже тем, кто сильнее тебя»

Геополитическая ситуация на Южном Кавказе заставляет многие страны пересмотреть свою политику в соответствии с новым положением дел, которое сформировалось после 10 ноября. Франция тут не исключение, и именно поэтому резолюция сената была принята не просто так.

О геополитическом столкновении Франции с Турцией и Россией в регионе Южного Кавказа, о том, какие ответные меры может принять Азербайджан в данной ситуации, рассказал в интервью # глава проекта «The Great Middle East» Али Гаджизаде.

-Как вы оцениваете решение сената Франции? Чем был вызван этот документ?

-В Баку негодуют в связи с документом, принятым французским Сенатом и призывающим признать т.н. «НКР». Одни призывают отозвать посла, другие выгнать Францию из состава Минской Группы ОБСЕ и так далее. Я же предлагаю посмотреть на вопрос шире, а потом уже принимать меры. А именно рассмотреть вопрос в контексте французско-турецкого противостояния (а теперь скорее всего и французско-русского противостояния) и попыток Франции стать неоимперией.

После того как Британия покинула ЕС, Франция осталась единственной страной ЕС, обладающей ядерным оружием, достаточно сильным флотом и, конечно же, являющейся постоянным членом СБ ООН. У господина Макрона был соблазн (судя по всему, есть и сейчас) сыграть в неоимператора в условиях, когда прежний миропорядок рушится, а новый еще не создан. Для этого нужно было: а) – закрепиться сильнее в прежних регионах традиционного влияния Франции (к которым уже давно приглядывались новые игроки); б) Воспользоваться, в том числе и угасающим влиянием США в южной Европе и на Большом Ближнем Востоке, подмять под себя новые территории. Но вот незадача, на сей раз Франции в некоторых своих бывших колониях в Африке пришлось наряду с Китаем бороться еще и с Турцией, и если Китай больше предпочитает, ползучую экономическую экспансию, то турки делают ставку на более быстрые результаты.

Далее Франция «повоевала» с Турцией в Ливии, тут Турция и Италия поддерживают международно-признанное правительство в Триполи, а Париж с Москвой сделали ставку на Халифу Хафтара. Как известно армия Хафтара, да и он сам, не смогли оправдать ожидания своих спонсоров, несмотря на значительную помощь, в том числе и ряда арабских монархий Персидского залива. Эта партия пока что осталась за Анкарой и частично Римом.

Далее в случае с Сирией Франция не смогла обеспечить себе широкое поле для маневра, так как Париж опоздал, все поделили до него. Франция, опираясь на несколько ливанских кланов, борется за влияние в Ливане, тут пока позиции Турции слабы, но Ливан не та страна, в которой возможно доминирование какой-то одной силы. В силу клановости и сложного построения ливанского общества.

Очередной ареной столкновения Франции и Турции стало Восточное Средиземноморье. И здесь тоже Франция делает ставку на слабое звено Греция-Кипр и частично Египет. Резкие и порой жесткие действия Турции, не позволили Парижу и его коалиции добиться каких бы то ни было ощутимых успехов в этом противостоянии.

-И на фоне этой картины, возобновились военные действия в Карабахе, где у Парижа тоже есть свои интересы. Но причем тут Азербайджан и членство Франции в МГ ОБСЕ, где она по идее должна быть нейтральной?

-Азербайджан — союзник Турции. В отличие от большинства наших граждан, я не считаю, что всем этим процессом заправляет армянское лобби во Франции. Да, безусловно, лобби есть, и оно сильно, но есть и высшие интересы Франции, для которых армянская диаспора и Армения — это пешки (как и в 1915 – м), а Карабахский конфликт инструмент достижения геополитических целей.

Оптимальный вариант для Парижа — это продолжение военных действий и втягивание в конфликт Турции и России (вспоминаем заявления Лаврова, а затем и Путина, о попытках торпедировать выполнение трехстороннего соглашения). Но, как мы знаем, этого не произошло, поэтому Париж вытащил еще два козыря из кармана, «охрана христианского культурного наследия в Карабахе» и собственно признание т.н. «НКР». Также не стоит забывать заявления Макрона о, якобы воюющих на стороне Азербайджана «сирийских наемниках» и истерии французской прессы на эту тему.

Если посмотреть документ, который принял сенат, то можно увидеть, что там открытым текстом перечислены все обвинения французской стороны, которые звучат с первых дней войны и даже больше. И один из основных акцентов делается на Турцию. Кстати, интересный момент «за» проголосовали 305 сенаторов из 306, это означает что по этому вопросу, есть широкий политический консенсус, и без сомнений Елисейский дворец наряду с МИД дали зеленый свет (если не были инициаторами) этому документу.

Далее, я хотел бы обратить внимание на следующие моменты. «Документ носит рекомендательный характер, и его не стоит воспринимать всерьез, тем более что французский МИД тоже выступил против» — любой документ, который был принят таким широким консенсусом, может в удобный момент получить вполне легитимный статус. Главное не то, что французский МИД заявил публично, а что они заявят за закрытыми дверями. Я уверен, документ будет использован для шантажа Азербайджана, России и Турции. Это своего рода «дубинка» в руках Парижа (как до этого, «права человека» и «свобода слова»).

-Но ведь и у Франции есть болевые точки, на которые Азербайджан, да и Турция, и Россия могли бы нажать…

— Да они есть, но не изучив вопрос, с бухты-барахты на них нажать не получится, а попытка или попытки на данном этапе, могут быть себе во вред. Такие сиюминутные необдуманные решения могут предлагать только люди, на практике далекие от этих дел. «Изгнать Францию из состава Минской группы ОБСЕ» — Карабахский вопрос решается в формате Анкара-Москва-Баку, и Минская группа ОБСЕ потеряла свой смысл, изгнание Парижа будет иметь только моральное значение, но на него пойти можно. Это может лишить французов формальных инструментов влияния. Вот если бы заменить Францию Великобританией, это в корне изменило бы вопрос. Но, как я сказал, группа потеряла свой смысл.

«Нужно активно инвестировать во Францию и приглашать французские компании в Азербайджан и усиливать связи» — идея интересная, но в данном случае бесперспективная. Потому что Франция не банановая республика, вряд ли она изменит свою политику при таком раскладе, из-за мнимых выгод от сотрудничества с Азербайджаном. Наоборот, мы можем связать себя с опасным для нас игроком, а потом думать, как от этой зависимости избавляться.

-Ряд экспертов и аналитиков считают, что можно Францию завязать на себе экономически, впустив в экономику Азербайджана.

-Сторонникам сближения с Францией, я бы посоветовал посмотреть в сторону Туманного Альбиона. Британия последняя империя в Европе, покинув ЕС, наконец, сможет играть (и уже играет более активную роль в регионе). «Ударить по французским компаниям» — честно говоря, я тоже сторонник этого шага, но взвешенного и целенаправленного. Одно дело мнимая выгода для Парижа от сотрудничества с Азербайджаном, другое дело реальные компании и тендеры. Тут для нас есть поле для маневра, если удастся к этому делу привлечь и Турцию, то эффект может получится вполне приличным.

-В итоге, что мы получаем?

— Резюмируя, хочу еще раз подчеркнуть, что то, что мы наблюдаем, это не слепая поддержка Францией армян, и не план армянской диаспоры, (хотя не без них, конечно) это государственная политика Франции. И мы платим эту цену, потому что мы победители, и мы хотим быть независимой страной, как у поражения, так и у победы есть своя цена. Если хочешь выжить в джунглях, иногда нужно показывать зубы даже тем, кто сильнее тебя. Делайте выводы и рассматривайте вопросы в комплексе.