Отчет адвоката Луиса Морено Окампо содержит необоснованные обвинения.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью Associated Press.

«Этот отчет предвзят и искажает реальную ситуацию на местах, а также содержит серьезные фактические, юридические и существенные ошибки», — заявил он.

Отметим, что подготовивший предвзятый антиазербайджанский отчет Окампо, работая ранее главным прокурором в Международном уголовном суде, управлял несколькими компаниями в самом печально известном оффшоре (налоговом убежище) мира. Кроме того, экс-президент Армении, военный преступник, совершивший Ходжалинский геноцид, Серж Саргсян принял Окампо в Ереване.