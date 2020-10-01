Хикмет Гаджиев предупредил Армению

Вооруженные силы Армении продолжают обстреливать населенные пункты Азербайджана из тяжелой артиллерии и других крупнокалиберных орудий.

Как сообщает Report, помощник Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев заявил, что в результате умышленного и целенаправленного артиллерийского обстрела населенных пунктов военными силами Армении, погибли 17 мирных граждан, в том числе 2 ребенка, ранен 51 человек.

«Государственному и частному имуществу нанесен ущерб.

Подобными поступками Армения в очередной раз показывает, насколько она далека от цивильных ценностей и является страной, подло атакующей мирное население и малолетних детей. В условиях военных операций взятие под прицел или умышленное убийство гражданского населения – это военное преступление. Армянское государство и военно-политическое руководство Армении несет за это ответственность.

Очередным актом агрессии в отношении нашей страны явился сегодняшний ракетный обстрел территории Азербайджана с направления Горисского района Армении. Это уже второй акт нападения на Азербайджан с территории Армении. Первое нападение было с территории Варденисского района Армении. В результате ракетного удара пострадали около 20 домов в селе Джоджуг Мярджанлы, вновь отстроенном для вынужденных переселенцев.

Мы предупреждаем Армению, что в случае, если атаки с территории Армении не прекратятся, в отношении открывающих огонь легитимных военных целей будут приняты адекватные меры».