Общественные деятели и СМИ Армении пытаются оправдать действия военного преступника на государственном уровне.

Как передает АПА, об этом сообщил помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в Twitter.

Хикмет Гаджиев отметил, что в настоящее время ряд официальных, общественных, медиа-структур Армении на государственном уровне поддерживают военные преступления, «выражая протест» против задержания военного преступника Вагифа Хачатуряна, убившего 25 мирных азербайджанцев, и их деятельность является не чем иным, как оправданием действий преступника.

В публикации также отмечается, что Хачатурян пытался бежать из Карабаха, используя медицинскую эвакуацию по линии МККК.