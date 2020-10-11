Хикмет Гаджиев: «Мы не ведем войну с армянским народом»

«Как уже отмечал президент Ильхам Алиев, мы не открываем огонь по гражданским целям».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на совместной пресс-конференции с Генеральной прокуратурой в Гяндже сказал помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что в этом заключаются наши ценности: «Мы не ведем войну с армянским народом. Эту войну ведет страна-оккупант, агрессор. Если они сложат оружие и покинут оккупированные территории Азербайджана, то азербайджанская сторона готова обеспечить все их права на основе Женевской Конвенции. Кроме того, если проживающим там гражданским лицам потребуется какой-то коридор, то мы готовы предоставить им гуманитарные коридоры. Это показывает разницу между цивилизованным миром и Арменией».