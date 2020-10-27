Хикмет Гаджиев исключил вероятность территориальных уступок

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев дал интервью каналу «Аль Джазира».

Отвечая на вопрос «На какие уступки Азербайджан может пойти для решения этой проблемы?», помощник президента отметил, что у нас есть красные линии: «Это касается всех государств мира. Территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена. Это вопрос, принимаемый во всем мире, это святое дело для каждого народа и государства. Мы не можем уступить ни одну часть нашей территории. Необходимо уважать территориальную целостность всех государств. Территориальная целостность Азербайджана признана всем миром.

Но есть проблема оккупации Карабаха и прилегающих районов. Наша основная цель — положить конец оккупации. Вооруженные силы Армении должны покинуть все оккупированные территории и азербайджанские переселенцы должны вернуться на свои земли, в том числе и в Нагорный Карабах. Их количество превышает 80 тысяч человек. Но это не означает нарушение прав армянского населения Нагорного Карабаха. Они должны остаться здесь. Они смогут жить вместе с азербайджанцами. Их проживание будет обеспечено. На основании взаимного согласия можно добиться и формы самоуправления. В мире есть подобные примеры. Мы можем рассмотреть эти примеры. Но Армения не принимает этого. Ее главная цель состоит в том, чтобы препятствовать возвращению азербайджанцев на оккупированные территории и аннексировать территории».