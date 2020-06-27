Хикмет Гаджиев: Более 130 государств поддержали инициативу Президента

С начала распространения в мире пандемии COVID-19 под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджанской Республикой предпринимаются действенные меры и выдвигаются необходимые инициативы с целью усиления международной солидарности в борьбе против коронавируса на региональном и глобальном уровне.

Как передает Report, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев отметил, что пандемия наряду с тем, что представляет опасность для жизни людей, создает серьезные проблемы для здоровья, также приводит к сокрушительным глобальным социально-экономическим и гуманитарным угрозам, негативные последствия которых будут ощущаться еще длительное время. В условиях пандемии COVID-19, которая сравнивается с мировой войной, вместо самоизоляции и носящих фрагментарный характер мер, ощущается большая потребность в глобальной солидарности и глобальных взглядах. С этой целью по инициативе Президента Ильхама Алиева в статусе председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств в апреле текущего года прошел чрезвычайный Саммит этой структуры на уровне глав государств и правительств. Совет сотрудничества тюркоязычных государств была первой международной организацией, которая провела Саммит на тему борьбы с COVID-19 на уровне глав государств и правительств.

По инициативе Президента Ильхама Алиева, как председателя Движения неприсоединения, 4 мая 2020 года был организован онлайн-саммит Контактной группы Движения неприсоединения, посвященный пандемии COVID-19. В этом мероприятии наряду с государствами-членами Движения неприсоединения приняли также участие генеральный секретарь ООН, президент Генеральной Ассамблеи ООН, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, высокопоставленные представители таких международных организаций, как Африканский Союз и Европейский Союз. Движение неприсоединение, объединяющее в своих рядах 120 стран, является вторым самым крупным в мире после ООН политическим институтом, в котором представлены государства мира.

Помощник президента подчеркнул, что Азербайджанская Республика, в качестве примера глобальной солидарности в борьбе с COVID-19, добровольно внесла пожертвование во Всемирную организацию здравоохранения, оказала гуманитарную помощь более 30 государствам.

Президент Ильхам Алиев во время выступления на онлайн-саммите Движения неприсоединения с целью борьбы с пандемией, как образец глобальной солидарности, выдвинул предложение о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств.

Согласно Уставу ООН, в случае необходимости Генеральная Ассамблея ООН может проводить специальные сессии. Специальные сессии созываются генеральным секретарем на основе обращения большей части стран-членов ООН или же Совета Безопасности ООН. Со дня учреждения ООН по сегодняшний день специальные сессии Генеральной Ассамблеи были проведены в ограниченном количестве.

Предложение было единогласно согласовано в Нью-Йорке между 120 странами-членами Движения неприсоединения. После чего председатель Движения неприсоединения Президент Ильхам Алиев от имени стран-членов Движения неприсоединения направил генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу обращение с предложением о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН посредством видеоконференции на уровне глав государств и правительств.

28 мая генеральный секретарь ООН в соответствии с пунктом 9 (а) документа под названием «Правила процедуры» Генеральной ассамблеи ООН обратился ко всем странам-членам с просьбой выразить отношение к инициативе в течение 30 дней, то есть до 27 июня.

Согласно правилам, если большинство стран-членов ООН (достаточно 97 стран) поддержит инициативу, специальная сессия должна быть организована. По официальным данным, имеющимся у азербайджанской стороны, до окончания срока около 130 стран проинформировали офис генерального секретаря о поддержке инициативы.

Хикмет Гаджиев отметил, что поддержка инициативы Президента Ильхама Алиева в статусе председателя Движения неприсоединения о созыве специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН со стороны около 130 государств-членов ООН является очередным показателем большого доверия к нашей стране со стороны международного сообщества.

Поддерживающие эту инициативу страны охватывают все регионы мира. Среди них есть и постоянные члены Совета безопасности ООН, и малые островных стран. В письмах, направленных государствами генеральному секретарю ООН в связи с этим вопросом, подчеркивается, что инициатива Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной ассамблеи является своевременной и крайне необходимой.

«Мы выражаем благодарность всем странам, которые поддерживают инициативу Азербайджана. Считаем, что эти страны еще раз наглядно продемонстрировали свою приверженность Уставу ООН, многостороннему сотрудничеству, мультилатерализму», сказал Хикмет Гаджиев и добавил, что генеральный секретарь ООН в ближайшие дни официально проинформирует государства-члены. Азербайджанская сторона надеется, что специальная сессия состоится как можно скорее.

Поскольку инициатива, выдвинутая Президентом Ильхамом Алиевым и поддержанная странами-членами Движения неприсоединения, была принята большинством государств мира, проведение специальной сессии стало общим делом не только для этих стран, но и для всех государств-членов ООН.

Азербайджанская Республика готова сотрудничать со всеми государствами-членами для определения формата и модальностей организации специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по борьбе с пандемиями на уровне глав государств и правительств посредством видеоконференции, в частности, для достижения результатов в конце специальной сессии. Верим, что все страны-члены проявят максимальную оперативность в ходе консультаций.

Помощник Президента сказал: «Уверены, что специальная сессия создаст условия для полной мобилизации международного сообщества в борьбе с пандемией и внесет положительный вклад в поиск глобального ответа на эту глобальную угрозу. Продолжение пандемии COVID-19 еще раз демонстрирует, что есть большая потребность в срочном и безотлагательном собрании глав государств и правительств мира в рамках специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, именуемой всемирным парламентом, для обсуждения путей выхода из охватившей мир беды COVID-19 и поиска решений.

Азербайджанская Республика в период председательства в Движении неприсоединения под руководством Президента Ильхама Алиева продолжит свою деятельность, направленную на мультилатерализм, объединение стран мира перед общей угрозой и укрепление глобальной солидарности.