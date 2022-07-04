Группа Sadnos — легенда азербайджанского рока. Ее лидер — Александр Гончаров в числе лучших представителей этой культуры всегда боролся за развитие и пропаганду отечественного рока.

Состав группы менялся неоднократно. Как объясняет сам Гончаров, «сложно найти единомышленников, особенно, когда речь идет о музыке и творчестве».

«Перемены в составе группы свойственны всем группам, в том числе мировым. Это человеческий фактор, и никто его не отменял, поэтому состав у нас постоянно меняется», — говорит музыкант.

Вскоре поклонников Sadnos ждет сюрприз. Группа представит свой дебютный клип на песню, которая уже завоевала любовь и признание публики — Hidden Gem, автором которой является сам А.Гончаров.

Клип снимали в разных частях города, в том числе на территории заброшенного маяка в Нардаране. Все вышло очень атмосферно и зрелищно.

Роль вокалисток в группе и в клипе делят Айтен Оруджалиева и Инара Акчурина. Дуэт уже также успел полюбиться публике, не раз выступая в таком составе с Гончаровым.

«Многим, конечно интересно, почему мы не снимали клипы ранее. Отвечу так — рокеры в Азербайджане меняются только в лучшую сторону, как и в целом, рок музыка. Нас не очень много, но радует, что практически все ребята — талантливые музыканты и исполнители. Единственная проблема — отсутствие спроса. Именно поэтому рок в Азербайджане не развивается, а порой, даже откатывается назад. Всякая ерунда более востребована, чем серьезная музыка. Если бы у нас относились к рок музыке хотя бы как в Грузии, то прорыв был бы в разы больше, так как потенциал и ресурсы у нас солидней», — размышляет Гончаров.

А пока азербайджанским рокерам приходится мириться с андеграундом и ждать своего часа. Таланты есть, потенциал есть, хиты есть — осталось занять свое место под солнцем отечественного шоу мира.

Радует, что музыканты не отчаиваются и продолжают творить на своей волне.

«Впереди — только самое лучшее. Скоро представим новый клип, за ним будут еще два сингла и новые клипы», — делится Гончаров планами.