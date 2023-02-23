Главный тренер «Барселоны» Хави допустил возвращение форварда Лионеля Месси в клуб.

«Лучший игрок в мире и в истории всегда сможет вписаться в команду.

Мне нечего добавить. Я уже говорил, что здесь его дом, что двери перед ним всегда открыты. Больше мне нечего сказать.

Он мой друг, мы постоянно поддерживаем связь. С президентом мы многие вещи обсуждаем, но многое будет зависеть именно от Лионеля, от того, что он хочет делать дальше, а также от того, что нужно клубу. Но очевидно, что дом Месси здесь. Никаких сомнений на этот счет», – заявил Хави. (sports.ru)