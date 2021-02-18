Хави возглавит «Барселону» в следующем сезоне

Испанский футбольный клуб «Барселона» планирует назначить Хави на пост главного тренера летом 2021 года. Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира, пишет ТАСС.

В настоящее время Хави является главным тренером катарского клуба «Аль-Садд», в котором он завершил игровую карьеру. «Барселону» тренирует Рональд Куман, который был назначен на этот пост в августе 2020 года.

Хави является воспитанником «Барселоны». В основной команде он дебютировал в 1998 году и играл в ней до 2015 года, за это время он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании (сезон-1998/99, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15), три Кубка Испании (сезон-2008/09, 2011/12, 2014/15) и четыре Лиги чемпионов (сезон-2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15). Хави — рекордсмен «Барселоны» по числу матчей в чемпионате Испании (505) и Лиге чемпионов (151).

В составе сборной Испании он становился двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010), а также серебряным призером Олимпийских игр (2000).